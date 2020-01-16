مقتل 5 من الجيش الوطني السوري المدعوم تركيًا في انفجار بريف الرقة

دمشق- (د ب أ):

أفادت المعارضة السورية بمقتل 5 عناصر وإصابة آخرين من الجيش الوطني المدعوم من تركيا، في انفجار استهدف أحد مقراته ببلدة سلوك بريف الرقة الشمالي، الخميس .

وقال أبو الحارث القيادي في الجيش الوطني لوكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ) إن من بين القتلى، القائد ثابت الهويش.

وقال سكان محليون في بلدة سلوك إن المربع الأمني الواقع في منطقة الناحية غرب بلدة سلوك شهد انفجاراً بعد ظهر الخميس ولم يستطع أحد الدخول إلى المكان باعتباره يضم مقرات لفصائل المعارضة.

وأضاف السكان لـ ( د.ب. أ) أن "جميع السيارات التي تدخل إلى المربع الأمني تخضع لتفتيش دقيق ولكن بعضا من المارة تحدثوا عن صهريج لنقل المياه دخل إلى المقرات وربما كان مفخخاً ، وهذا أول انفجار يستهدف مقراً للجيش الوطني ".

وشهدت بلدة سلوك انفجار خمس سيارات مفخخة ودراجة نارية منذ دخول الجيش الوطني السوري التابع للمعارضة السورية إلى البلدة في 13 أكتوبر الماضي ، قتل خلالها 22 شخصا وأصيب العشرات بجروح، كما خلفت الانفجارات أضرارا مادية كبيرة بالمباني والآليات.