حاملًا رسالة من الملك.. وزير الخارجية الأردني يزور العراق قريبا

بغداد- (د ب أ):

أعلن وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، الخميس، أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي سيزور العراق قريبا.

وغرّد الحكيم عبر تويتر: "يزورنا خلال الأيام القليلة القادمة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الذي يحمل رسالة من الملك عبدالله الثاني".

وأضاف أن الوزير الأردني سيجري مباحثات مع القيادات السياسية العراقية حول تخفيف حدة التوتر والعمل على التهدئة ودعم العراق والوقوف الى جانبه.