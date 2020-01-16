أكثر الكلمات إنتشاراً

قاعدة برنيس حادث ميكروباص الطبيبات أحداث السودان سد النهضة أحداث ليبيا محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس نانسي عجرم الدوري الإنجليزي عزل ترامب

حاملًا رسالة من الملك.. وزير الخارجية الأردني يزور العراق قريبا

02:46 م الخميس 16 يناير 2020
حاملًا رسالة من الملك.. وزير الخارجية الأردني يزور العراق قريبا

محمد علي الحكيم

بغداد- (د ب أ):

أعلن وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، الخميس، أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي سيزور العراق قريبا.

وغرّد الحكيم عبر تويتر: "يزورنا خلال الأيام القليلة القادمة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الذي يحمل رسالة من الملك عبدالله الثاني".

وأضاف أن الوزير الأردني سيجري مباحثات مع القيادات السياسية العراقية حول تخفيف حدة التوتر والعمل على التهدئة ودعم العراق والوقوف الى جانبه.

محمد علي الحكيم الخارجية العراقية بغداد الأردن وزير الخارجية الأردني

الخبر التالى:

الاتحاد الأوروبي يحض إيران على "الحفاظ" على الاتفاق النووي
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:أمطار غزيرة وبرودة.. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية تستمر 72 ساعة