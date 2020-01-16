البرلمان الروسي يوافق على تكليف مُرشح بوتين برئاسة الحكومة

موسكو- (د ب أ):

وافق البرلمان الروسي (مجلس الدوما)، الخميس، على تعيين المرشح الذي اختاره الرئيس فلاديمير بوتين رئيسًا للحكومة، وهو رئيس دائرة الضرائب الاتحادية ميخائيل ميشوستين.

جاء هذا بعد سلسلة اجتماعات عقدها ميشوستين مع الكتل النيابية الأربع صباح الخميس، حيث أجمعت كتلة حزب "روسيا الموحدة" الحاكم على تأييد ترشيحه، وعبر حزبا الليبرالي الديمقراطي و"روسيا العادلة" أيضا عن دعمهما لميشوستين، فيما أعلن الحزب الشيوعي أنه يعتزم الامتناع عن التصويت.

وخلال هذه اللقاءات التمهيدية، أكد ميشوستين أن تنفيذ الخطط والإصلاحات التي تضمنتها رسالة الرئيس بوتين السنوية إلى الجمعية الفيدرالية، سيأخذ الأولوية في عمله، متعهدا بالعمل بالتعاون الوثيق مع البرلمان.

كان رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، قدم أمس الأربعاء، إلى بوتين استقالة الحكومة بكامل قوامها، فيما أعلن الكرملين أن بوتين رشح ميشوستين لخلافته، على أن يتم النظر فيه في البرلمان.