بعد استقالة الحكومة.. وزير الخارجية الروسي: "أواصل تأدية واجبي بأمانة"

كتبت- رنا أسامة:

أكّد وزير الخارجية في حكومة تصيف الأعمال الروسية سيرجي لافروف، أنه يواصل تأدية واجباته بأمانة حتى تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد يوم من استقالة الحكومة برئاسة دميتري مدفيديف، حسبما أورت وكالة أنباء "سبوتنيك".

وقال لافروف أمام طلبة فرع معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية في طشقند، الخميس: "سأقوم بواجبي بأمانة وأستمر في أداء عملي حتى النهاية".

وأضاف: "أولًا، طوال هذه السنوات وبعد التخرج مباشرة لم أحمل بعض المناصب فقط، لقد كنت دائماً أؤدي واجباتي العملية بأمانة ومازلت أقوم بذلك الآن".

وأمس الأربعاء، قدّم رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف إلى الرئيس فلاديمير بوتين، استقالة الحكومة بكامل قوامها، في خطوة مُفاجئة جاءت بعد ساعات من إعلان الأخير خطط في البرلمان لتعديل الدستور، قال عنها ميدفيديف إنها "ستُغير توازن السلطات في روسيا".

واقترح بوتين إجراء استفتاء على التعديلات التي يُعتقد أن من شأنها إفساح المجال أمامه للبقاء في السلطة، وتحويل السلطة من الرئاسة إلى البرلمان. وطلب من رئيس الوزراء ميدفيدف، تولي منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي في البلاد.

وفور استقالة حكومة ميدفيدف، رشّح بوتين رئيس هيئة الضرائب الفيدرالية الروسية ميخائيل ميشوستين، لمنصب رئيس الوزراء، حسبما أعلن الكرملين.

ومن المقرر أن تنتهي ولاية بوتين الرابعة في منصبه في نهاية 2024، ولا يحق له -وفقًا لمواد الدستور الحالي- الترشّح لولاية أخرى.