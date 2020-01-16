مقتل جندي عراقي في هجوم لداعش قُرب الحددود السورية

الموصل (العراق)- (د ب أ):

أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى، الخميس، بمقتل جندي عراقي وإصابة آخر في هجوم لعناصر تنظيم داعش قرب الحدود السورية شمال غرب الموصل (400 كم شمال بغداد).

وقال العقيد صالح شريف من قيادة عمليات نينوى إن" عناصر داعش هاجموا اليوم نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقي في ناحية ربيعة الواقعة على الحدود السورية العراقية (135 كيلومترًا شمال غرب الموصل) وتمكنوا من قتل جندي واصابة آخر قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأضاف المصدر أن" القوات الأمنية اعتقلت اليوم داعشيتين إحداهن سورية والثانية عراقية في منطقة الشعارين بالبلدة القديمة في الموصل ،موضحا أن العراقية كانت مسؤولة المفتشات الداعشيات في ديوان الحسبة.

وذكر المصدر أن" الطائرات العراقية قصفت صباح اليوم أوكارا لتنظيم داعش في جبال العطشانة (25 كيلومترًا شمال غرب الموصل) ودمرت ثلاثة منها وقتلت سبعة من عناصر داعش".

وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل تشهد أعمال عنف واختطاف وقتل وتفجيرات ينفذها عناصر داعش ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين رغم إعلان القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد قبل أكثر من عامين.