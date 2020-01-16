توقعات بموافقة البرلمان الروسي على المُرشح لرئاسة الوزراء

موسكو- (د ب أ):

يُتوقع أن يوافق البرلمان الروسي اليوم الخميس على المرشح الذي اختاره الرئيس فلاديمير بوتين لمنصب رئيس الوزراء، بعد يوم واحد من استقالة ديمتري ميدفيديف المفاجئة.

واختار بوتين رئيس دائرة الضرائب الاتحادية ميخائيل ميشوستين، لرئاسة الوزراء.

وأشار حزب روسيا المتحدة، الذي يهيمن على البرلمان، في تعليقات نقلتها وسائل الإعلام الرسمية، إلى أنه سوف يوافق على قرار الرئيس.

وسوف يتعين على بوتين بعد ذلك توقيع مرسوم لتعيين ميشوستين في المنصب.

وقال ميشوستين في تعليقات نقلتها وكالة"تاس" للأنباء: "أهم شيء هو إزالة الحواجز أمام العمل وخفض تكاليف النشاط التجاري، وعلى أي حال، التحدث بشكل كبير مع الشركات".

وقدم ميدفيديف استقالته بعد أن أعلن بوتين عن خطة لمنح رئاسة الوزراء المزيد من السلطة من خلال تعديل دستوري.

يشار إلى أن ميدفيديف هو أحد الحلفاء المقربين لبوتين.

وذكر ديار أوتال، وهو زميل في مركز دافيس للدراسات الروسية والأوروبية الآسيوية بجامعة هارفارد، إن ميشوستين هو "تكنوقراطي غير معروف فعليا، ومن المرجح أن يشغل هذا المنصب مؤقتا".

وقال أوتال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن التعديل الدستوري المقترح يلمح إلى أن بوتين يمكن أن يصبح رئيسا للوزراء عندما تنتهي ولايته الحالية في عام 2024 .

وتولى بوتين (67 عاما) السلطة كرئيس أو رئيس وزراء منذ عقدين. وهو الرئيس الروسي أو السوفييتي صاحب أطول فترة خدمة منذ جوزيف ستالين.