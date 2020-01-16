صور| محاولة اغتيال يوسف أحمد ديدات.. ونقله للمستشفى في حالة حرجة

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كتب – وكالات:

كشفت وسائل إعلام في جنوب أفريقيا عن تعرض يوسف أحمد ديدات، نجل الداعية الإسلامي الشهير، لإطلاق نار خارج محكمة فيرولام بجنوب أفريقيا، أمس الثلاثاء.

ونفت مصادر مختلفة شائعة متداولة حول وفاة يوسف ديدات. وقالت وكالة "IOL" الإخبارية في جنوب أفريقيا: إن الناشط الإسلامي نقل للمستشفى في حالة حرجة.

ونقلت عن الكولونيل ثيمبيكا مبيلي من شرطة كوازولو- ناتال في جنوب أفريقيا، قوله إن ديدات البالغ من العمر 65 عامًا وزوجته كانا يسيران صباح الثلاثاء الساعة 8:30 عندما فتح شخص غير معروف النار عليه، وأصابه في منطقة الرأس".

وبحسب وسائل الإعلام في جنوب أفريقيا فقد تمكن مطلق النار من الهرب إلى جهة غير معلومة.