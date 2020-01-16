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تركيا ترفع الحجب عن ويكيبيديا بعد 3 أعوام من حجبه

11:13 ص الخميس 16 يناير 2020
تركيا ترفع الحجب عن ويكيبيديا بعد 3 أعوام من حجبه

تركيا

اسطنبول- (د ب أ):

أصبح موقع "ويكيبيديا" متاحا من جديد في تركيا بعد حجب استمر لنحو ثلاث سنوات، وذلك بعدما رفعت السلطات الحجب المفروض على الموسوعة الإلكترونية امتثالا لحكم من المحكمة الدستورية.

وكانت المحكمة أصدرت حكما في ديسمبر بأن الحجب المفروض على الموقع ينتهك حرية التعبير. وتم نشر الحكم في الجريدة الرسمية يوم أمس.

ووفقا لموقع "نت بلوكس"، المعني بتتبع استخدام الإنترنت والأمن السيبراني، فقد تمت إتاحة الوصول للموقع تدريجيا لجميع المستخدمين تقريبا في أنحاء تركيا.

وتم حجب الموقع في تركيا منذ أبريل 2017 بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وجاء الحجب بعد ظهور محتوى ينتقد الحكومة، بما في ذلك الإشارة إلى صلات بين الحكومة والجهاديين في الجارة سورية.

وقالت منظمة ويكيميديا، غير الربحية التي تدير الموقع، إنها "مسرورة لأن شعب تركيا سيتمكن مرة أخرى من المشاركة في أكبر حوار عالمي حول الثقافة والتاريخ في تركيا عبر الإنترنت".

وكانت ويكيميديا تقدمت بطعن على قرار الحجب أمام المحكمة الدستورية في مايو 2017.

ووفقا ليامان أكدينيز، الناشط الحقوقي وأستاذ القانون بجامعة بيلجي في اسطنبول، فإن تركيا تحجب حاليا أكثر من 288 ألف موقع إلكتروني.

تركيا يكيبيديا الموسوعة الإلكترونية الإنترنت الأمن السيبراني

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