أمطار غزيرة تُهدئ حرائق أستراليا وتثير مخاوف مُحتملة

كانبرا- (د ب أ):

جاءت الأمطار الغزيرة التي هطلت، الخميس، بمثابة إغاثة كانت منطقة شرق أستراليا في أمسّ الحاجة إليها وسط أزمة حرائق الغابات، لكن السلطات حذرت أيضا من ظروف خطيرة محتملة.

وصدرت تحذيرات من عواصف رعدية شديدة لمناطق من بينها مناطق تعاني من حرائق الغابات في نيو ساوث ويلز، حيث لا يزال أكثر من 80 حريقا مستعرا.

وقال مكتب الأرصاد الجوية عبر تويتر: "الأمطار في الطريق ... هناك تحذيرات شديدة من العواصف الرعدية في شرق نيو ساوث ويلز مع توقع استمرار العواصف حتى الليل".

واحتفل الكثيرون بالأمطار واسعة الانتشار في المناطق التي دمرت فيها حرائق الغابات مساحات شاسعة من الأرض، وأصبحت كلمة "أمطار" شائعة بشدة (تريند) على تويتر.

ولاقت الأمطار أيضا ترحيبا كبيرا من رجال الإطفاء الذين يكافحون حرائق الغابات منذ أكثر من ثلاثة أشهر في العديد من المناطق.

ومع ذلك، حذرت السلطات من انزلاقات أرضية محتملة وفيضانات عارمة وتدفق المياه الملوثة بالرماد إلى أنظمة الأنهار.

وقال باول بيلي، مساعد مفوض خدمات الطوارئ بالولاية، للصحفيين: "في الوقت الذي يتم فيه الترحيب بالأمطار، فإن هطول الأمطار الغزيرة والعواصف في المناطق المتضررة من الحرائق يمكن أن يؤدي إلى ظروف خطيرة مثل ارتفاع مخاطر الفيضانات وسقوط الأشجار والانزلاقات الأرضية".