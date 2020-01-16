إصابة 6 من قوات حرس الحدود العراقي في انفجار قرب الحدود مع السعودية

بغداد- (د ب أ):

أفادت خلية الإعلام الأمني العراقية، الخميس، بإصابة 6 من قواتحرس الحدود في انفجار قرب الحدود مع السعودية.

وذكرت الخلية، في بيان عبر تويتر، أن ضابطين اثنين و4 من قوات حرس الحدود أصيبوا في انفجار عجلة متروكة على الطريق العام (النخيب-عرعر).

واكتفت بالإشارة إلى أنه سيتم نشر التفاصيل لاحقاً.

وعرعر مدينة حدودية سعودية تقع في منطقة الحدود الشمالية للمملكة محاذية لمدينة النخيب الحدودية التابعة لمحافظة الأنبار العراقية.