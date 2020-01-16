بعد حرائق أستراليا.. الحيوانات المفترسة تهدد الحياة البرية

كانبرا- (د ب أ):

قالت السلطات الاسترالية، الخميس، إن الحيوانات المفترسة مثل القطط البرية والثعالب تعد من أكبر التهديدات للحياة البرية المعرضة للخطر والتي تضررت بشدة بسبب حرائق الغابات الأخيرة.

وقد أتت حرائق الغابات التي وقعت في 6 ولايات استرالية بالفعل على أكثرمن 11.8 مليون هيكتار من الأراضي. وكبدت هذه الحرائق الحياة البرية خسائر، حيث يقدر العلماء أن الحرائق أودت بحياة أكثر من مليار حيوان .

وقد أعلنت الحكومة الاتحادية الاسترالية بالفعل عن تخصيص 50 مليون دولار( 34.5 مليون دولار أمريكي) من أجل استعادة الحياة البرية لطبيعتها.

وقالت سالي بوكس، المفوضة المعنية بشؤون الفصائل المهددة بالانقراض في استراليا، التي تقود جهود إغاثة الحياة البرية، اليوم الخميس إن الحكومة سوف تركز على اتخاذ إجراء فوري لحماية الفصائل المعرضة للخطر التي نجت من الحرائق و القيام بجهود لاستعادة الحياة البرية على المدى الطويل.

وأضافت لإذاعة ايه بي سي الاسترالية أن أحد أولوياتها هى حماية الفصائل المعرضة للخطر من " التأثير الإضافي" للحيوانات الوحشية.

وأوضحت" نعلم بالتأكيد أنه بعد الحرائق أصبحت فصائلنا الأصلية معرضة لخطر التعرض لهجمات من جانب القطط والثعالب.. الحيوانات الأصلية فقدت معظم أماكن إيوائها وغطائها الذي يمكنها الاختباء تحته بعد حرائق الغابات".

وأشارت إلى أن عددا كبيرا من الفصائل المهددة بالانقراض كانت في مسار الحرائق بجنوب شرق استراليا، موضحة أن معرفة حجم الأضرار سوف يستغرق وقتا.

وطالب رجل إطفاء متطوع من السكان الأصليين اليوم جميع حكومات الولايات والحكومة الاتحادية بشن" هجوم شامل على الحيوانات المفترسة في المناطق التي شهدت الحرائق الكارثية هذا الصيف.

ويقول العلماء إن القطط المفترسة المسؤولة عن دفع نحو 24 من حيوانات الثديات الاسترالية إلى الانقراض منذ أن جاءت للقارة قبل 200عام .

وقالت وزارة البيئة الاسترالية إن هناك بالفعل أقل من 100 من الفصائل المعرضة للخطر أصبح انقراضها وشيكا، ولكن لم يكن جميعها في مسار الحرائق الأخيرة.