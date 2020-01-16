تمهيدًا لمحاكمته.. إحالة القرار الاتهامي بشأن ترامب إلى مجلس الشيوخ

أحال مجلس النواب الأمريكي، إلى مجلس الشيوخ، الخميس، القرار الاتّهامي تمهيداً لمحاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفقًا لفرانس برس، فإن نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي وقعت على القرار الاتهامي بحقّ ترامب.

كما يؤدي رئيس المحكمة الأمريكية العليا، الخميس، اليمين الدستورية لترؤس محاكمة ترامب.

وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السناتور ميتش ماكونيل، إن محاكمة ترامب برلمانيا تبدأ يوم 22 يناير الجاري.