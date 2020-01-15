6 بنود للاتفاق المبدئي بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة

كتب - محمد صفوت:

توصلت مصر وإثيوبيا والسودان في الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق مبدئي حول سد النهضة وطريقة تشغيله، إلى جانب الاتفاق على الاجتماع يومي 28و29 يناير في واشنطن للتوصل لاتفاق نهائي شامل.

وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى 6 بنود للاتفاق المبدئي بين الدول الثلاث.

1 - سيتم تنفيذ ملء سد النهضة على مراحل وسيتم تنفيذه بطريقة تكيفية وتعاونية تأخذ في الاعتبار الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق والتأثير المحتمل للملء على الخزانات في مجرى النهر.

2 - وسيتم الملء خلال موسم الأمطار ، بشكل عام من يوليو إلى أغسطس ، وسوف تستمر في سبتمبر وفقًا لشروط معينة.

3 - ستوفر مرحلة الملء الأولي للسد الوصول السريع لمستوى 595 مترًا فوق مستوى سطح البحر والتوليد المبكر للكهرباء ، مع توفير تدابير تخفيف مناسبة لمصر والسودان في حالة الجفاف الشديد خلال هذه المرحلة.

4 - وسيتم تنفيذ المراحل اللاحقة من الملء وفقًا لآلية يتم الاتفاق عليها والتي تحدد الإطلاقات بناءً على الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق ومستوى السد الذي يتناول أهداف الملء في إثيوبيا ويوفر توليد الكهرباء وتدابير التخفيف المناسبة لمصر والسودان خلال فترات طويلة من سنوات الجفاف والجفاف لفترة طويلة.

5 - خلال التشغيل على المدى الطويل ، سيعمل سد النهضة وفقًا لآلية تحدد الإطلاق وفقًا للظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق ومستوى السد الذي يوفر توليد الكهرباء وتدابير التخفيف المناسبة لمصر والسودان خلال فترات طويلة من سنوات الجفاف ، والجفاف الطويل.

6 - سيتم إنشاء آلية تنسيق فعالة وأحكام لتسوية النزاعات.



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