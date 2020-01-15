الخزانة الأمريكية: اجتماع يوم 28 يناير لوضع اتفاق نهائي بشأن سد النهضة

كتب - محمد صفوت وأحمد مسعد:

كشفت وزارة الخزانة الأمريكية، عن تحديد اتفاق وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر وإثيوبيا والسودان، لعقد اجتماع جديد في واشنطن يوم 28 -29 يناير الجاري؛ للوصول إلى الصيغة لاتفاق شامل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية، أصدرت بيانًا، مساء الأربعاء، بشأن مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان، في واشنطن، بمشاركة البنك الدولي.

وقال البيان إن وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر وإثيوبيا والسودان أشاروا إلى أن تنفيذ ملء سد النهضة على مراحل، موضحًا أن عملية تعبئة السد ستتم خلال موسم الأمطار بشكل عام من يوليو إلى أغسطس، على أن تستمر في سبتمبر وفقًا لشروط معينة.

واتفق الوزراء على أن هناك مسؤولية مشتركة بين البلدان الثلاثة في إدارة الجفاف والجفاف الممتد.

وشدد الوزراء على الفوائد الكبيرة التي تعود على بلادهم جراء إبرام اتفاق بشأن سد النهضة.

اقرأ أيضًا:

بيان أمريكي بشأن سد النهضة: اتفاق مبدئي بين مصر وإثيوبيا والسودان