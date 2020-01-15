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سقوط قنابل مسيلة للدموع داخل السفارة الروسية في لبنان

10:35 م الأربعاء 15 يناير 2020
سقوط قنابل مسيلة للدموع داخل السفارة الروسية في لبنان

وكالات

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، في نبأ لها مساء الأربعاء، بأن بعض من القنابل المسيلة للدموع، التي تطلقها قوات الأمن على المتظاهرين لتفريقهم سقطت داخل السفارة الروسية المتواجدة بطريق كورنيش المزرعة.

وشهدت ثكنة الحلو، كر وفر بين المحتجين و قوة مكافحة الشغب التي أبعدتهم عن المدخل الرئيسي، وعملت على توقيف البعض وإدخالهم إلى الثكنة وحضرت قوة إضافية من مكافحة الشغب.

واندلعت اشتباكات بين المتظاهرين اللبنانيين المتواجدين أمام مصرف لبنان المركزي، وقوات الأمن اللبنانية، صباح اليوم، وسط العاصمة بيروت، أثناء مطالبة المتظاهرين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين بسبب أحداث الأمس أمام المصرف المركزي.

وذكرت مواقع إخبارية لبنانية محلية، أن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين، فيما سقط العشرات إثر حالات الإغماء والاختناقات بسبب الغاز المسيل للدموع.

ودعا النشطاء والمحتجون اللبنانيون، إلى المشاركة فيما وصفوه بـ"أسبوع غضب" بهدف الضغط على السياسيين.

وبدأت الاحتجاجات في لبنان في 17 أكتوبر، وقادت إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري.

وبعد توقف الاحتجاجات لأسابيع، تجددت في ظل تعثر تشكيل الحكومة وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

وأشعل المحتجون الإطارات لإغلاق الشوارع الرئيسية ومنع الموظفين من الذهاب لأعمالهم، كما أغلق المحتجون طرقا رئيسية في الجنوب والشرق والشمال.

لبنان السفارة الروسية قنابل مسيلة للدموع

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