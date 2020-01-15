اليونان غاضبة لعدم دعوتها لحضورمؤتمر برلين حول ليبيا

أثينا - (د ب أ)

أبدت الحكومة اليونانية، غضبها بسبب عدم توجيه الدعوة إليها لحضور مؤتمر قمة ليبيا في العاصمة الألمانية برلين، يوم الأحد المقبل.

وفي تصريحات للتلفزيون اليوناني الرسمي، قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس خلال زيارة للمغرب مساء اليوم الأربعاء:" لا نفهم لماذا لا تكون اليونان جزءا من هذه العملية".

وأضاف دندياس: "نحن نتمنى الأفضل للمنظمين".

وكانت الحكومة اليونانية تطالب في الأيام الماضية بالمشاركة في مؤتمر قمة ليبيا.

ويرجع اهتمام اليونان بالمشاركة في المؤتمر إلى اتفاقية وقعتها تركيا مع ما يسمى بحكومة الوفاق الليبية، قبل أسابيع قليلة تقاسمت بموجبه أنقرة وطرابلس مناطق المصالح والنفوذ في البحر المتوسط.

وحسب تقدير الحكومة اليونانية، فإن هذه الاتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا تخالف القانون الدولي للبحار، وترى أن الاتفاقية تمثل اعتداء على الجرف القاري جنوب جزيرة كريت اليونانية.

في المقابل، تقول تركيا إن كريت ليس لديها جرف قاري سوى المياه الإقليمية.

تجدر الإشارة إلى أن هناك توقعات بوجود احتياطات غنية من الغاز الطبيعي في المنطقة التي تقع نوب الجزيرة اليونانية.