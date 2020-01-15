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تجدد الاشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين في لبنان

09:46 م الأربعاء 15 يناير 2020
تجدد الاشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين في لبنان

قوات الأمن اللبنانية

وكالات

تجددت الاشتباكات بين قوات الأمن اللبنانية، ومحتجين مساء اليوم الأربعاء، بمحيط ثكنة الحلو في منطقة الحمرا بالقرب من مصرف لبنان المركزي، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية محلية.

وتجمع المحتجون أمام ثكنة الحلو في الحمرا، للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين الذي اعتقلتهم قوات الأمن اللبنانية، أمس الثلاثاء، بعد اشتباكات بمحيط مصرف لبنان المركزي.

وأفادت وسائل الإعلام، بأن قوات الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجون، فيما اعتقلت عددًا منهم بالشوارع الجانبية بمحيط الثكنة.

قوات الأمن اللبنانية لبنان احتجاجات لبنان

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