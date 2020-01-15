طائرات الاحتلال تشن غارات على قطاع غزة

وكالات

ذكر المركز الفلسطيني للإعلام، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، شنت غارات على مناطق في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء.

وقال المركز الفلسطيني، إن طائرات الاحتلال استهدفت مبنى السفينة شمال غرب غزة، بغارتين متتابعتين.

وفي وقت سابق من اليوم، قبل الغارات الإسرائلية، أعلن جيش الاحتلال، عن اعتراض دفاعاته الجوية لصاروخين أطلقا من قطاع غزة.

وذكر الناطق باسم الجيش، في بيان له، أنه جرى رصد إطلاق 4 صواريخ من القطاع، نجحت القبة الحديدية في اعتراض اثنين منها، على حد زعمه.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أنه رُصد سقوط صاروخين في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات.