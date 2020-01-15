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إسرائيل تعلن اعتراض صاروخين أطلقا من غزة

07:58 م الأربعاء 15 يناير 2020
إسرائيل تعلن اعتراض صاروخين أطلقا من غزة

أسرائيل تعلن اعتراض صاروخين أطلقا من غزة

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن اعتراض دفاعاته الجوية لصاروخين أطلقا من قطاع غزة.

وذكر الناطق باسم الجيش، في بيان له، أنه جرى رصد إطلاق 4 صواريخ من القطاع، نجحت القبة الحديدية في اعتراض اثنين منها، على حد زعمه.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أنه رُصد سقوط صاروخين في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات.

قطاع غزة الاحتلال الاسرائيلي اعتراض صاروخين

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