إسرائيل تعلن اعتراض صاروخين أطلقا من غزة

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن اعتراض دفاعاته الجوية لصاروخين أطلقا من قطاع غزة.

وذكر الناطق باسم الجيش، في بيان له، أنه جرى رصد إطلاق 4 صواريخ من القطاع، نجحت القبة الحديدية في اعتراض اثنين منها، على حد زعمه.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أنه رُصد سقوط صاروخين في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات.