أكثر الكلمات إنتشاراً

قاعدة برنيس حادث ميكروباص الطبيبات أحداث السودان سد النهضة أحداث ليبيا محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس نانسي عجرم الدوري الإنجليزي عزل ترامب

وسائل إعلام أمريكية: إطلاق نار في قاعدة جوية في ولاية تينيسي

07:57 م الأربعاء 15 يناير 2020
وسائل إعلام أمريكية: إطلاق نار في قاعدة جوية في ولاية تينيسي

حادث إطلاق النار - أرشيفية

وكالات

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بوقوع حادث إطلاق نار في قاعدة جوية للحرس الوطني الأمريكي بولاية تينيسي، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن المتحدث باسم أجهزة الأمن المحلية، قوله إن الأجهزة الأمنية تتعامل مع حادث إطلاق نار في قاعدة "ماكجي تايسون" الجوية، وإن القاعدة تم إغلاقها.

ولاية تينيسي حادث إطلاق نار الحرس الوطني الأمريكي

الخبر التالى:

إسرائيل تعلن اعتراض صاروخين أطلقا من غزة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:لحظة بلحظة.. الأهلي 1 - 0 طنطا.. الشحات يُسجل من ركلة جزاء