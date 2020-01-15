وسائل إعلام أمريكية: إطلاق نار في قاعدة جوية في ولاية تينيسي
07:57 م الأربعاء 15 يناير 2020
وكالات
أفادت وسائل إعلام أمريكية، بوقوع حادث إطلاق نار في قاعدة جوية للحرس الوطني الأمريكي بولاية تينيسي، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن المتحدث باسم أجهزة الأمن المحلية، قوله إن الأجهزة الأمنية تتعامل مع حادث إطلاق نار في قاعدة "ماكجي تايسون" الجوية، وإن القاعدة تم إغلاقها.
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