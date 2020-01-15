البرهان: احتوينا التمرد بأقل الخسائر الممكنة

وكالات

وصف عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي في السودان، اليوم الأربعاء، الأحداث التي شهدها السودان أمس الثلاثاء، بـ"التمرد"، مؤكدًا أن الدولة العميقة موجودة بكل مكان في السودان.

وأكد البرهان، خلال مقابلة مع التلفزيون السوداني، احتواء عملية التمرد بأقل الخسائر الممكنة، كاشفًا النقاب عن عرض السلطات على هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات الانضمام للجيش.

ويرى البرهان، أن أحداث الأمس مخطط لها ومحضره مسبقًا، موضحًا أن الجيش السوداني استولى على مدرعات وأسلحة مضادة للطائرات من المتمردين، مشيراً إلى أن صلاح قوش اعتقد أن جهاز المخابرات ملكه وهو لحمايته.

وأكد أنه تشكلت لجنة مشتركة للتحقيق في التمرد، مشددًا على أن السلطات تعرف مصدر الأسلحة وستحاسب الجهة المتورطة في إخفائها، مشيرًا إلى أن هناك أطرافًا عدة تحاول عرقلة مسيرة الثورة في السودان.

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم، أمس الثلاثاء، أحداث عنف بعد وقوع إطلاق نار في مقار جهاز المخابرات، وتم القبض على مجموعة من الجنود المتمردين من هيئة العمليات التابعة للاستخبارات، وأشارت المعلومات إلى أن شرارة الأزمة بدأت بحالة احتجاج من قبل بعض منسوبي هيئة العمليات التابعة للجهاز، بسبب عدم رضاهم عن المستحقات التي صرفت لهم، بعد قرار إحالتهم للتقاعد ضمن إطار إعادة هيكلة جهاز المخابرات.