بوتين يطلب من ميدفيديف تصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة

روسيا - (أ ش أ)

طلب الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، من أعضاء الحكومة المستقيلة، مواصلة أداء واجباتها كاملة حتى تشكيل حكومة جديدة، شاكرًا رئيس الحكومة والوزراء المستقيلين.

وقال بوتين، اليوم الأربعاء، مخاطبًا الحكومة الروسية: "عزيزي ميدفيديف، أيها الزملاء الأعزاء، أود أن أشكركم على كل ما تم إنجازه في هذه المرحلة من عملنا المشترك، وأود أن أعرب عن رضاي عن النتائج التي تحققت".

وأضاف: "لم ينجح كل شيء، وأبدا لن ينجح كل شيء، آمل أن نراكم قريباً، وسألتقي بكل واحد منكم، وأطلب منكم أن تقوموا بواجباتكم الكاملة حتى تشكيل حكومة جديدة".

وقال ميدفيديف بعد رسالة الرئيس الروسي إلى الجمعية الفيدرالية: "عزيزي فلاديمير بوتين، أيها الزملاء الأعزاء، استمعتم جميعا إلى رسالة الرئيس الروسي، حيث حدد أولويات العمل في بلادنا للعام المقبل وأوضح عددا من التغييرات الأساسية في الدستور الروسي". وأضاف:" أن هذه التغييرات، عند اعتمادها وعلى الأرجح سيتم ذلك بعد المناقشة، ستصبح مهمة لتوازن السلطة في روسيا".

وكان ميدفيديف قد أعلن استقالته واستقالة الحكومة في وقت سابق اليوم وفقًا للمادة 117 من الدستور الروسي.