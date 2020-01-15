بعد مُقترحات بوتين.. الحكومة الروسية تُعلن تقديم استقالتها

القاهرة- وكالات:

أعلنت الحكومة الروسية برئاسة دميتري ميدفيديف استقالتها بكامل قوامها، الأربعاء، على خلفية مُقترحات تقدّم بها الرئيس فلاديمير بوتين في رسالة إلى الجمعية الفيدرالية الروسية، حسبما أفادت وكال أنباء "سبوتنيك".

وقال ميدفيديف خلال لقاء مع الرئيس بوتين بعد الرسالة: "عزيزي فلاديمير فلاديميروفيتش، أيها الزملاء الأعزاء، لقد كنتم جميعًا شهودًا على رسالة رئيس روسيا، فلاديمير فلاديميروفيتش كرئيس، حدد ليس فقط أولويات العمل في بلدنا للعام المقبل، بل أوضح أيضًا عددًا من التغييرات الأساسية في دستور روسيا".

وتابع: "هذه التغييرات، عندما سيتم تبنيها وعلى الأرجح، سيتم ذلك بعد المناقشة، كما قيل، سوف تحدث تغيرات مهمة ليس فقط على عدد من مواد الدستور، ولكن أيضًا على توازن السلطة ككل".

وأضاف: "السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، في هذا السياق، من الواضح أنه يتعين علينا بصفتنا حكومة الاتحاد الروسي، أن نوفر لرئيس البلاد الفرصة لاتخاذ جميع القرارات اللازمة لذلك. وفي هذه الظروف، أعتقد أنه من الصواب، وفقًا للمادة 117 من الدستور الروسي، أن تستقيل الحكومة الروسية في التكوين الحالي".

كان بوتين اقترح بعض التغييرات في الدستور الروسي في رسالة بعث بها إلى الجمعية الفيدرالية، الأربعاء.

وشملت التغييرات المُقترحة، السماح للرؤساء مُستقبلًا بولايتين فقط بشكل إجمالي، وليس ولايتين "متعاقبتين"، ومنح البرلمان الروسي صلاحية تعيين مسؤولين رئيسيين - بمن فيهم رئيس الحكومة - بموجب استفتاء دستوري اقترحه بوتين.