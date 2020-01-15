حماس: المقاومة هي الخيار الأمثل لمواجهة استيطان الاحتلال الإسرائيلي

غزة- (د ب أ):

اعتبرت حركة حماس، الأربعاء، أن "المقاومة هي الخيار الأمثل" في مواجهة سياسة إسرائيل الاستيطانية المتزايدة في الضفة الغربية.

وقال القيادي في حماس عبد الحكيم حنيني، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إن إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن مشاريع المحميات الطبيعية في الضفة الغربية هو "استكمال لمشروع التهويد ونهب الأراضي، ولاستجلاب المستوطنين لأراضي الضفة وحرمان أهاليها من الوصول إليها".

وأضاف حنيني أن "حديث قادة إسرائيل المتزايد عن الضفة وتهويدها وجلب مليون مستوطن، يؤكد عقلية المشروع الاستيطاني الذي لا يعترف بحقوق شعبنا على أرضه، وإن مواجهته تعتبر أولوية مصيرية لشعبنا تستوجب حشد الطاقات".

وأشاد القيادي في حماس بـ "الحراكات الشعبية المتزايدة للدفاع عن الأراضي الفلسطينية ومقدساتها، وهذا السلوك الوطني المشرف من أبناء شعبنا هو مَن سيحمي الأرض، ويعيد حقوقنا رغمًا عن الاحتلال".

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية ، قرر وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت إعلان 7 مواقع استيطانية في الضفة الغربية المحتلة أنها "محميات طبيعية" جديدة، وعن توسيع 12 أخرى، على أن تنتقل لاحقا إلى مسؤولية "سلطة الطبيعة والحدائق" الإسرائيلية.