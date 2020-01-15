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للمرة الأولى في الفاتيكان.. تعيين امرأة وكيلة لوزارة الخارجية

03:25 م الأربعاء 15 يناير 2020
للمرة الأولى في الفاتيكان.. تعيين امرأة وكيلة لوزارة الخارجية

البابا فرنسيس

مدينة الفاتيكان- (د ب أ):

للمرة الأولى، عين بابا الفاتيكان فرنسيس الأول امرأة في منصب وزاري بوزارة الشؤون الخارجية في الفاتيكان.

وأعلن بيان الفاتيكان، الأربعاء، ترقية فرانشيسكا دي جيوفاني، المولودة في إيطاليا، إلى منصب وكيلة لوزارة العلاقات الخارجية بدولة الفاتيكان في قسم شؤون العلاقات مع الدول.

وكانت دي جيوفاني تعمل في القسم نفسه في منصب أدنى.

وقالت دي جيوفاني في مقابلة مع قناة الفاتيكان نيوز التلفزيونية: "نعم، في الواقع، إنها المرة الأولى التي تشغل فيها امرأة منصبا إداريا في وزارة الخارجية".

وأضافت: "لقد اتخذ الأب الأقدس قرارا غير مسبوق، وبالتأكيد هو قرار يمثل مؤشرا على الاهتمام تجاه المرأة ... لكن المسؤولية مرتبطة بالوظيفة، وليس بأني امرأة".

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان وزارة الشؤون الخارجية فرانشيسكا دي جيوفاني

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