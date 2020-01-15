بوتين يسعى لتمكين البرلمان الروسي من تعيين رئيس الوزراء

موسكو- (د ب أ):

يحصل البرلمان الروسي على سلطة تعيين مسؤولين رئيسيين - بمن فيهم رئيس الوزراء - بموجب استفتاء دستوري اقترحه رئيس البلاد فلاديمير بوتين، الأربعاء.

يشار إلى أن تعيين رئيس الوزراء هو حاليا من سلطة الرئيس.

واقترح بوتين أيضا أن يُسمح للرؤساء في المستقبل بولايتين فقط بشكل إجمالي، وليس ولايتين "متعاقبتين"، كما ينص الدستور حاليا.

ولم يتضح بعد موعد إجراء الاستفتاء.

وأثارت هذه المقترحات، التي أعلنها خلال خطابه السنوي حول حالة الأمة، تكهنات لوسائل الإعلام بأن بوتين يتطلع إلى العودة إلى منصب رئيس الوزراء بعد انتهاء فترة رئاسته الحالية والرابعة بعد أربعة أعوام من الآن.

وتولى بوتين (67 عاما) السلطة كرئيس أو رئيس وزراء منذ عقدين. وهو الرئيس الروسي أو السوفييتي صاحب أطول فترة خدمة منذ جوزيف ستالين.