عبدالمهدي: نعمل على عدم تحويل العراق إلى ساحة للصراعات الدولية

بغداد- (د ب أ):

صرح رئيس حكومة تصريف الاعمال العراقية عادل عبدالمهدي، الأربعاء، بأن الحكومة العراقية تعمل على حفظ أمن وسيادة العراق وسيادته الوطنية وعدم تحويلها الى ساحة للصراعات الدولية.

وقال عبدالمهدي ، خلال استقباله كل على انفراد سفراء كندا واستراليا وروسيا المعتمدين لدى العراق إن الحكومة تبذل جهودا "لحفظ أمن البلاد وسيادتها الوطنية عدم تحويلها إلى ساحة للصراعات الدولية وتأكيد حرص العراق على إقامة وتعزيز أفضل العلاقات مع الجميع وان يكون نقطة وفاق وسلام في محيطه العربي والإقليمي والدولي".

وأكد "اعتزاز العراق بمواقف الدول الصديقة الداعمة لأمنه واستقراره واستمرار التعاون ضد الارهاب، وللتوجهات المشتركة نحو التهدئة وإبعاد مخاطر التوتر والنزاعات العسكرية عن المنطقة وتركيز الجهود على محاربة داعش".

وتم خلال اللقاءات بحث العلاقات "الثنائية والملفات المشتركة والأزمة الإقليمية وجهود التهدئة ومنع التصعيد وتجنيب دول المنطقة والعالم أي تداعيات محتملة للأزمة، إلى جانب قرار مجلس النواب بانسحاب القوات الاجنبية من العراق والتعاون ضد الارهاب، واستمرار التشاور والتواصل حول تطورات الأوضاع ".