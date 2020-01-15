بعد أكثر من عامين.. تركيا بصدد رفع الحجب عن "ويكيبيديا"

اسطنبول- (د ب أ):

أصدرت المحكمة الدستورية التركية، الأربعاء، بيانا تفصيليا لحكم صدر عنها في ديسمبر قضت فيه بأن الحجب المفروض على موقع "ويكيبيديا" منذ أكثر من عامين ينتهك حرية التعبير.

ويُمهد نشر البيان التفصيلي في الجريدة الرسمية، الطريق لرفع الحجب عن الموسوعة الإلكترونية في تركيا، إلا أن الموقع لم يكن متاحا في تركيا حتى صباح اليوم الأربعاء.

وتم حجب الموقع في تركيا منذ أبريل 2017 بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وجاء الحجب بعد ظهور محتوى ينتقد الحكومة، بما في ذلك الإشارة إلى صلات بين الحكومة والجهاديين في الجارة سورية.

وأشارت المحكمة الدستورية إلى أن الموقع لم يحذف المحتوى كما لم يقم بتصحيحه.

وقال يامان أكدينيز، الناشط الحقوقي وأستاذ القانون بجامعة بيلجي في اسطنبول، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): إنه يتعين على المحكمة التي أصدرت الحكم أن تتابع الأمر لضمان استئناف الوصول للموقع خلال اليوم، وانتقد استغراق الأمر لعامين ونصف من أجل إصدار الحكم.

وتقدمت منظمة ويكيميديا، غير الربحية التي تدير الموقع، بطعن على قرار الحجب أمام المحكمة الدستورية في مايو 2017.

وتحظر تركيا حاليا أكثر من 288 ألف موقع إلكتروني، بحسب ما قاله أكدينيز.