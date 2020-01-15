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من بغداد.. وزير خارجية قطر: نعمل مع العراق لخفض التصعيد بالمنطقة

12:06 م الأربعاء 15 يناير 2020
من بغداد.. وزير خارجية قطر: نعمل مع العراق لخفض التصعيد بالمنطقة

وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

بغداد- (د ب أ):

أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن زيارته إلى العراق، الأربعاء، تأتي في ظروف حرجة تمر بها المنطقة.

وقال آل ثاني ، في مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم في بغداد: "نعمل مع العراق لخفض حدة التصعيد والتوتر بالمنطقة والتعامل بحكمة مع التصعيد، وأن المنطقة تمر بمرحلة خطيرة ".

وأضاف: "نعمل على أن لا يكون هناك تصعيد بالمنطقة واليوم نحن نرى أن هناك جزءا من تخفيف التوتر وندعم وحدة وأمن وسيادة العراق".

ووصل وزير الخارجية القطري صباح الأربعاء إلى بغداد في زيارة رسمية.

محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بغداد وزير الخارجية القطري العراق محمد علي الحكيم

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