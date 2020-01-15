لبنان: إصابة 47 فرد أمن وتوقيف 59 مُشتبها به في أعمال شغب ليلية

بيروت- (د ب أ):

أفادت وزارة الداخلية اللبنانية بإصابة 47 عنصرا من قوى الأمن الداخلي بينهم 4 ضباط، وتوقيف 59 مشتبها به في أعمال شغب واعتداءات أمام مصرف لبنان المركزي في بيروت ليل الثلاثاء/ الأربعاء.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان صحفي، الأربعاء بثته "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، إن مثيري الشغب اعتدوا مساء أمس الثلاثاء على عناصر قوى الأمن الداخلي المتمركزين أمام مصرف لبنان المركزي برمي الحجارة والمفرقعات وتوجيه الشتائم حيث أصيب عدد من العناصر بكسور ورضوض، لافتة إلى أن مثيري الشغب عمدوا الى إزالة العوائق الخشبية وتكسيرغرفة الحراسة، محاولين الدخول باتجاه المصرف، فجرى ردعهم.

وتابع البيان: "بعد التمادي بالاعتداء وتحطيم وتكسير ممتلكات عامة وخاصة في شارع الحمرا ومتفرعاته، والاستمرار في التعرض والاعتداء على العناصر، أعطى المدير العام لقوى الأمن العام الداخلي اللواء عماد عثمان أوامره بالعمل على القاء القنابل المسيلة للدموع وتفريق المشاغبين، وذلك خلال قيامه بالإشراف مباشرة على عمليات حفظ الأمن والنظام من غرفة التحكم والمراقبة في وحدة شرطة بيروت".

ولفت البيان إلى أنه بعد أن صدر عن شعبة العلاقات العامة عبر وسائل الإعلام أكثر من انذار لمغادرة المتظاهرين السلميين المكان الذي تحدث فيه أعمال الشغب حفاظا على سلامتهم، أعطى اللواء الأوامر لملاحقة المعتدين وتوقيفهم.

ووفق البيان ، "استمرت التعديات والمواجهات حوالي خمس ساعات، أسفرت عن إصابة 47 عنصرا من قوى الأمن الداخلي بينهم 4 ضباط، وتوقيف 59 مشتبها به في أعمال شغب واعتداءات".