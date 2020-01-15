وزيرة الدفاع الألمانية تتفقد قوات بلادها في الأردن

برلين- (د ب أ):

عقب تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة، توجهت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور إلى الأردن لتفقد قوات بلادها المشاركة في مهمة مكافحة تنظيم داعش.

وذكرت مصادر من وزارة الدفاع الألمانية اليوم الأربعاء في برلين أن الوزيرة وصلت اليوم إلى قاعدة الأزرق الجوية في الأردن، حيث تقوم القوات الألمانية انطلاقا من هذه القاعدة بطلعات جوية استطلاعية فوق سورية والعراق بغرض مكافحة داعش.

وتم سحب القوات الألمانية وقوات دول أخرى من وسط العراق، بعدما اغتالت الولايات المتحدة ليلة الثالث من يناير الجاري قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في العاصمة العراقية بغداد.

وفي أربيل، عاصمة كردستان العراق، كان ينتشر مؤخرا نحو 90 جنديا ألمانيا لتدريب القوات الكردية في المنطقة.