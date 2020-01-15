روحاني يدعو شعوب المنطقة للعمل على طرد القوات الأمريكية

طهران- (د ب أ):

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، على ضرورة أن تعمل شعوب المنطقة على طرد القوات الأمريكية منها.

وتطرق روحاني خلال اجتماع الحكومة الإيرانية اليوم إلى حادثة سقوط الطائرة الأوكرانية، وجدد وصف الحادثة بأنها "خطأ مؤلم ومؤسف ولا يمكن التغاضي عنه".

ودعا روحاني القوات المسلحة الإيرانية إلى إعلان النتائج الخاصة بالحادثة للشعب وأن تؤكد على أن مثل هذا الخطأ لن يتكرر، لافتا في الوقت نفسه إلى أن " الذين ارتكبوا خطأ الطائرة هم ذاتهم من يدافعون بكل ما لديهم عن الوطن".