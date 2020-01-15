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الخطوط الجوية الماليزية تعلق تسلم طائرات بوينج ماكس 737

10:33 ص الأربعاء 15 يناير 2020
الخطوط الجوية الماليزية تعلق تسلم طائرات بوينج ماكس 737

الخطوط الجوية الماليزية

كوالالمبور- (د ب ا):

أعلنت شركة الخطوط الجوية الماليزية اليوم الأربعاء تعليق تسلم طائرات بوينج ماكس 737 ، التي كان من المتوقع أن تتسلمها خلال العام الجاري، لتكون بذلك أول شركة طيران بجنوب شرق آسيا تتخذ مثل هذه الخطوة منذ تعليق استخدام هذا الطراز من الطائرات في مارس الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الشركة القول إنها اتخذت هذا القرار لأنه ليس من الواضح متى سوف تعود طائرات ماكس 737 للعمل.

وكان قد جرى حظر استخدام هذا الطراز من الطائرات بعد وقوع حادثين لطائرة ماكس 737 أحداهما في إندونيسيا أواخر عام 2018 والآخر في إثيوبيا منذ 10 أشهر، أسفرا عن مقتل 346 شخصا.

ويشار إلى أن الخطوط الجوية الماليزية كانت قد طلبت الحصول على 25 طائرة من هذا الطراز، ولكنها لم تتلق أي منها بعد.

وقالت الشركة في بيان " في ظل توقف إنتاج هذا الطراز من الطائرات، وإرجاء عودته للعمل، قررت الخطوط الجوية الماليزية تعليق تسلم طلباتها من طائرات بوينج ماكس 737 الذي كان مقررا في 2020".

وأضاف البيان" الخطوط الجوية الماليزية تعتبر سلامة عملياتها وعملائها أولوية قصوى، وترحب بخطوات بوينج لتحسين إجراءات ضمان سلامة عمل طائرات ماكس 737".

الخطوط الجوية الماليزية كوالالمبور طائرات بوينج ماكس 737

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