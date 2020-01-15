نزوح 53 ألف شخص على الأقل بسبب ثوران بركان في الفلبين

مانيلا - (د ب أ):

فر 53 ألف شخص على الأقل من المناطق المعرضة للخطر بالقرب من بركان ثائر في الفلبين اليوم الأربعاء، حيث أكدت السلطات أن الخطر قد يكون مستمرا.

وبدأ بركان "تال" في مقاطعة باتانجاس / 66 كيلومترا جنوب مانيلا/، ويقع في منتصف بحيرة تحمل نفس الاسم، في نفث الرماد بشكل متقطع يوم السبت الماضي.

وتم إجلاء السكان من بلدات في مقاطعتي باتانجاس وكافيت، لكن بعض الرجال مكثوا لرعاية ممتلكاتهم ومواشيهم.

وشوهدت فرق الطوارئ، بما في ذلك الشرطة والجنود، وهي تمشط المدن المتضررة للتأكد من أن الجميع غادروا، وسط تقارير تفيد بأن بعض الناس تجنبوا النصائح الرسمية وعادوا إلى ديارهم بعد البقاء في مراكز الإخلاء المكتظة.