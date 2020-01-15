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رئيس حزب "قلب تونس": إنهاء الخلافات واجب وطني لما تشهده البلاد من أوضاع متأزمة

04:52 ص الأربعاء 15 يناير 2020
رئيس حزب "قلب تونس": إنهاء الخلافات واجب وطني لما تشهده البلاد من أوضاع متأزمة

نبيل القروي

تونس - (أ ش أ):

قال رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي، إن إيقاف "الحرب" بينه وبين رئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس حركة "تحيا تونس" يوسف الشاهد، واجب وطني في ما تشهده البلاد من أوضاع متأزمة.

وأضاف المرشح الرئاسي السابق، في تصريحات تلفزيونية أدلى بها في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، أنه والشاهد من نفس العائلة، وأنهما من أبناء الباجي قائد السبسي الرئيس التونسي السابق الذي توفي العام الماضي.

وأشار القروي إلى أنه من بادر بالتوجه نحو رئيس حركة "تحيا تونس" لإنهاء الخلاف بينهما من أجل تقريب العائلة "الوسطية الحداثية'' التي تنتمي إليها حزبي "قلب" و"تحيا" تونس، مشددا على ضرورة التخفيف من حدة التوترات على الساحة السياسية.

ومنذ فشل حكومة الحبيب الجملي في نيل ثقة البرلمان يوم الجمعة الماضي ظهرت بوادر تقارب بين الأحزاب السياسية في تونس التي صوتت ضد حكومة "حركة النهضة"، ونقلت بهذا صلاحيات تكليف رئيس حكومة جديدة لرئيس الجمهورية وفقا للدستور التونسي الذي يمنحه 10 أيام للتشاور مع الأحزاب وإعلان "الشخصية الأقدر" لتشكيل حكومة يتم عرضها على البرلمان مرة أخرى.

هذا المحتوى من

Asha
نبيل القروي حزب قلب تونس يوسف الشاهد حكومة تصريف أعمال
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