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رئيس مجلس السيادة بالسودان: لن نسمح بأي انقلاب على الشرعية

04:08 ص الأربعاء 15 يناير 2020
رئيس مجلس السيادة بالسودان: لن نسمح بأي انقلاب على الشرعية

عبد الفتاح البرهان

كتب – محمد الصباغ:

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، إن الأمور باتت مستقرة بعد محاولة التمرد التي قام بها بعض أفراد المنتسبين السابقين للمخابرات.

وأضاف البرهان في مؤتمر صحفي لقيادات السودان العسكرية والمدنية أن الأجواء الجوية باتت مفتوحة بالسودان، مشيرًا إلى سيطرة القوات المسلحة على كل المقار التي كانت تواجه تمردا في الخرطوم.

وأضاف البرهان "من العار أن تُرفع الأسلحة في وجه الشعب"، وتابع "لن نسمح بأي انقلاب على الشرعية الثورية".

من جانبه اعتبر رئيس الوزراء السوداني ما جرى "فتنة أرادت إيقاف قطار الديمقراطية والرخاء في البلاد".

عبد الفتاح البرهان مجلس السيادة السوداني محاولات التمرد

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