السودان: استقرار الأوضاع والسيطرة على مقار عمليات المخابرات العامة

الخرطوم - (د ب أ):

أكد المتحدث باسم مجلس السيادة السوداني محمد الفكي سليمان، استقرار الأوضاع في البلاد بعد السيطرة على مقار هيئة عمليات المخابرات العامة بالخرطوم.

وقال سليمان في تصريحات صحفية، فجر الأربعاء، إن رئيس الوزراء وقيادات الحرية والتغيير والشرطة تابعوا عملية اقتحام رئاسة هيئة المخابرات بالخرطوم من مكتب رئيس القيادة العامة للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، حسب موقع "أخبار السودان".

وسبق أن أعلن الجيش السوداني ، ليل الثلاثاء/الأربعاء، السيطرة على مقر هيئة العمليات التابع لجهاز المخابرات بعد اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة بين قوات الجيش ومتمردين من الهيئة.

وأفاد "تلفزيون السودان" بأن الجيش تمكن من استعادة مقر هيئة العمليات في منطقة كافوري.

وفي سياق متصل، ذكر موقع "أخبار السودان" أن النائب العام السوداني تاج السر علي الحبر ، وصف ما حدث بأنه "جريمة تمرد بكامل أركانها".

وقال: "يجب تقديم مرتكبي الجريمة إلى محاكمات عاجلة".

وأوضح أن "الأمن وسيادة القانون هما الأساس للاستقرار".

وكان بيان صدر الثلاثاء عن المخابرات السودانية أفاد بأنه "في إطار هيكلة الجهاز وما نتج عنها من دمج وتسريح، حسب الخيارات التي طرحت على منسوبي هيئة العمليات، اعترضت مجموعة منهم على قيمة المكافأة المالية وفوائد ما بعد الخدمة".