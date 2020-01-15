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إصابة 26 شخصا أثناء هبوط اضطراري لطائرة في لوس أنجليس الأمريكية

02:51 ص الأربعاء 15 يناير 2020
إصابة 26 شخصا أثناء هبوط اضطراري لطائرة في لوس أنجليس الأمريكية

هبوط اضطراري لطائرة في لوس أنجليس

لوس أنجلوس - (د ب أ):

ذكرت إدارة الإطفاء بمقاطعة لوس أنجليس الأمريكية، الثلاثاء، أن 26 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة عندما أفرغت طائرة وقودها فوق ملعب أثناء هبوطها اضطراريا قرب مطار لوس أنجلوس الدولي.

ونقلت "صحيفة لوس أنجليس تايمز" عن المتحدث باسم دلتا ايرلاينز، أدريان جي، قوله إن الطائرة كانت تنفذ هبوطا اضطراريا بعد أن واجهت مشاكل في المحرك بعد وقت قصير من إقلاعها، مما أسفر عن إصابة 17 طفلا وتسعة بالغين.

وأوضح جي أن الطائرة نفذت عملية تفريغ طارئ للوقود من أجل "تخفيف وزن الطائرة لدى الهبوط".

وكتبت دائرة الإطفاء في لوس أنجليس سلسلة من التغريدات عبر موقع تويتر جاء فيها أن أكثر من 70 من رجال الإطفاء والمسعفين كانوا في مكان الحادث في بلدة كوداهي، جنوب حدود مدينة لوس أنجلوس.

هبوط اضطراري لوس أنجليس إدارة الإطفاء

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