حميدتي: جهاز المخابرات مسؤول بشكل مباشر عن أحداث الخرطوم

وكالات

حمل قائد قوات الدعم السريع ونائب المجلس السيادي في السودان، الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي"، جهاز المخابرات السوداني، والأمن الوطني، مسؤولية الأحداث التي شهدتها العاصمة الخرطوم اليوم.

وأكد دقلو، أن الأجهزة العسكرية في السودان مع الشعب قلبًا وقالبًا، ولن يسمحوا بانقلاب وتغيير لمسار وأهداف الثورة.

واتهم، مدير جهاز الأمن الوطني والمخابرات السابق الفريق أول صلاح قوش بالتخطيط للقيام بانقلاب على الحكومة.

وكشف عن اجتماع عقد أمس الاثنين برئاسة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وبحضور مدير جهاز المخابرات العامة الذي أكد أن الأوضاع تحت السيطرة.

موضحًا أن سأل مدير جهاز المخابرات العامة لماذا لم يتم تسليم الأسلحة حتى الآن من منسوبي هيئة العمليات؟ مضيفًأ أن مدير جهاز المخابرات ظل يؤكد أن الأمور تحت السيطرة وأن هذه المشكلة لها حلول عدة.

وناشد من أسماهم بالشرفاء من أبناء السودان بعدم الانسياق وراء دعوات الزحف الأخضر التي تم الدعوة لها يومي ١٨ و ٢٦ يناير المقبلين.

وأوضح أن الحكومة لا تستطيع منع قيام هذه المظاهرات في ظل مناخ الحريات وحق المواطنين في التظاهر.