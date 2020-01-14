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وزير الخارجية يلتقى مستشار الأمن القومي الأمريكي لمناقشة أزمة ليبيا

11:59 م الثلاثاء 14 يناير 2020
وزير الخارجية يلتقى مستشار الأمن القومي الأمريكي لمناقشة أزمة ليبيا

وزير الخارجية سامح شكري

وكالات:

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، بمستشار الأمن القومي الأمريكي "روبرت أوبراين" في واشنطن، حيث تم التباحث حول سبل تعزيز العلاقات بين البلديّن بما يعكس العلاقة الثنائية المتميزة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية، وكذلك المصالح الاستراتيجية المشتركة بين الدولتيّن لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري وأوبراين تبادلا الرؤى حول مجمل قضايا المنطقة وعلى رأسها تطورات الأزمة في ليبيا، حيث تم التشاور حول كيفية تعزيز الجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار هناك، والتأكيد على رفض كافة التدخلات الخارجية بما يخدم جهود المبعوث الأممى الساعية للتوصل إلى تسوية شاملة للأزمة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المباحثات شملت كذلك التشاور حول سُبل التصدي لظاهرة الإرهاب، حيث أكد الوزير شكري على ضرورة تبني مقاربة شاملة تتعامل مع الجماعات الإرهابية والجهات الراعية لها بدون استثناء.

وأضاف المتحدث أن الوزير شكري أعرب عن التقدير للدور الأمريكي المتواصل من أجل التوصل إلى حل لمسألة المفاوضات الجارية حول سد النهضة بما يحقق مصالح كافة الاطراف المعنية.

سامح شكري مستشار الأمن القومي الأمريكي ليبيا روبرت أوبراين

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