سانا: الهجوم على مطار التيفور نُفذ بطائرات مسيرة وصواريخ وأسقط بعضها

وكالات

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الهجوم العدواني الذي تعرض له مطار اليتفور في ريف حمص الشرقي، نُفذ بطائرات مسيرة وصواريخ وتم إسقاط عدد منها، مساء اليوم الثلاثاء.

وكان مطار التيفور في ريف حمص، تعرض مساء اليوم لعدوانًا تصدت له الدفاعات الجوية السورية.

ويُعد مطار التيفور في حمص، أكبر المطارات العسكرية في سوريا، وخضع عام 2016 لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي، قبل أن يستعيده الجيش السوري، كما تعرض في أبريل 2018 لهجوم بثمانية صواريخ، قالت وزارة الدفاع الروسية إن طائرات إسرائيلية أطلقتها عبر المجال اللبناني.