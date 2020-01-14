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السودان: انتهاء التمرد.. والجيش يسيطر على المسلحين

11:18 م الثلاثاء 14 يناير 2020
السودان: انتهاء التمرد.. والجيش يسيطر على المسلحين

الجيش السوداني

وكالات:

أعلن جهاز المخابرات السوداني، اليوم الثلاثاء، انتهاء التمرد المسلح لمنتسبين سابقين للمخابرات وتسليم أسلحتهم، بعدما تمكن الجيش السوداني من دخول مقر التمرد في العاصمة الخرطوم.

وشهد السودان خلال الساعات الماضية تمردًا من جنود منتسبين سابقين لهيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة بالعاصمة الخرطوم، احتجاجًا على عدم تسلّم عدد منهم حقوق نهاية الخدمة كاملة.

كان جهاز المخابرات العامة السوداني قد أفاد بأن إطلاق النار الذي وقع في العاصمة الخرطوم، اليوم الثلاثاء، قامت به مجموعة من منتسبي "هيئة العمليات" التابعة للجهاز اعتراضًا على مكافأة ما بعد الخدمة.

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