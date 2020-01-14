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العربية: دخول الجيش السوداني إلى مقر التمرد المسلح بالخرطوم

11:08 م الثلاثاء 14 يناير 2020
العربية: دخول الجيش السوداني إلى مقر التمرد المسلح بالخرطوم

الجيش السوداني

وكالات:

قالت قناة العربية في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، إن الجيش السوداني تمكن من دخول مقر التمرد في العاصمة الخرطوم.

وشهد السودان خلال الساعات الماضية تمردًا من جنود منتسبين سابقين لهيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة بالعاصمة الخرطوم، احتجاجًا على عدم تسلّم عدد منهم حقوق نهاية الخدمة كاملة.

كان جهاز المخابرات العامة السوداني قد أفاد بأن إطلاق النار الذي وقع في العاصمة الخرطوم، اليوم الثلاثاء، قامت به مجموعة من منتسبي "هيئة العمليات" التابعة للجهاز اعتراضًا على مكافأة ما بعد الخدمة.

الجيش السوداني أحداث السودان الخرطوم التمرد المسلح

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