الدفاع الجوي السوري يتصدى لعدوان استهدف مطار التيفور في حمص

وكالات

ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" في نبأ لها مساء اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان استهدف التيفور في ريف حمص الشرقي، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

ويُعد مطار التيفور في حمص، أكبر المطارات العسكرية في سوريا، وخضع عام 2016 لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي، قبل أن يستعيده الجيش السوري، كما تعرض في أبريل 2018 لهجوم بثمانية صواريخ، قالت وزارة الدفاع الروسية إن طائرات إسرائيلية أطلقتها عبر المجال اللبناني.