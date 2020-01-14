أكثر الكلمات إنتشاراً

أحداث السودان تمرد السودان سد النهضة أحداث ليبيا محاكمة راجح هاري وميجان أسعار الذهب الطقس حصاد 2019 نانسي عجرم الدوري الإنجليزي عزل ترامب

الدفاع الجوي السوري يتصدى لعدوان استهدف مطار التيفور في حمص

10:51 م الثلاثاء 14 يناير 2020
الدفاع الجوي السوري يتصدى لعدوان استهدف مطار التيفور في حمص

الدفاع الجوي السوري

وكالات

ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" في نبأ لها مساء اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان استهدف التيفور في ريف حمص الشرقي، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

ويُعد مطار التيفور في حمص، أكبر المطارات العسكرية في سوريا، وخضع عام 2016 لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي، قبل أن يستعيده الجيش السوري، كما تعرض في أبريل 2018 لهجوم بثمانية صواريخ، قالت وزارة الدفاع الروسية إن طائرات إسرائيلية أطلقتها عبر المجال اللبناني.

الدفاع الجوي السوري مطار التيفور المطارات العسكرية

الخبر التالى:

"ليس انقلابا".. تفاصيل تمرد الرصاص والرعب في السودان
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:السودان: المخابرات تعلن انتهاء التمرد المسلح