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"العربية": حفتر يبلغ الروس بشروطه لاستكمال المفاوضات

10:50 م الثلاثاء 14 يناير 2020
"العربية": حفتر يبلغ الروس بشروطه لاستكمال المفاوضات

المشير خليفة حفتر

وكالات

أبلغ قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، الجانب الروسي بعدد من الشروط، بينها مهلة زمنية من 45 يومًا إلى 90 يومًا لقيام الميليشيات المسلحة بتسليم السلاح بشكل كامل، حسبما ذكرت "العربية نت".

وطالب حفتر بأن تكون هناك لجنة من الجيش الليبي، بجانب الأمم المتحدة مسؤولة عن حصر الأسلحة في يد الميليشيات والقيام بعمليات تسلم هذه الأسلحة على أن يكون العمل بالكامل تحت القوات المسلحة الليبية.

وأبلغ حفتر الجانب الروسي مجددا برفض أن تكون تركيا وسيطا دوليا، وطالب بأن الدول الوسيطة هي الدول الحيادية، والتي تتم موقفها بدعم استقرار ليبيا وليس دعم ميليشيات مسلحة أو إرسال متطرفين.

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش خالد المحجوب، إنه لا يمكن التفاهم مع الميليشيات المسلحة التابعة لقوات الوفاق التي تقاتل في العاصمة طرابلس إلا بالحل العسكري، بعد رفضها جميع الحلول السياسية والخيارات السلمية.

خليفة حفتر الميليشيات المسلحة الأمم المتحدة القوات المسلحة الليبية

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