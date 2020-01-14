رئيس الوزراء الإيطالي يلوح بإمكانية إرسال جنود إلى ليبيا

وكالات:

لوح رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، إلى إمكانية إرسال جنود إيطاليين إلى ليبيا، ضمن عمليات مراقبة السلام في البلد.

وقال في تصريحات للصحفيين، نقلتها وكالة "آكي" الإيطالية، اليوم الثلاثاء "لا نستبعد على الإطلاق فرضة إرسال جنود إلى ليبيا ضمن عملية مراقبة السلام".

وأكد كونتي، أنه سيتحدث عن تلك الاحتمالية في مؤتمر برلين المزمع عقده في 19 يناير المقبل، لبحث سبل حل الأزمة في ليبيا، والتوصل إلى حل سياسي.

وأضاف لن نرسل جنودًا إيطاليين لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا "إن لم يكن ذلك في ظروف آمنة وفي سياق سياسي واضح للغاية".

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية كونتي.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول التباحث حول الأزمة الليبية، في ضوء قرب انعقاد مؤتمر برلين، حيث تم التوافق حول تكثيف الجهود المشتركة لدعم مساعي التسوية السياسية للوصول إلى حل شامل للقضية، على نحو يستعيد الاستقرار في ليبيا، ويدعم قدراتها ومؤسساتها الوطنية، ويحافظ على وحدة أراضيها وسيادتها، ويصون مواردها.

وأضاف البيان أن اللقاء تطرق إلى آخر التطورات المتعلقة بالتحقيقات الجارية في قضية الطالب "ريجيني"، حيث جدد الرئيس في هذا الصدد تأكيد سعي مصر للتوصل إلى الحقيقة، مؤكدا الدعم الكامل للتعاون الحالي المشترك والحثيث بين السلطات المختصة في كلٍ من مصر وإيطاليا للكشف عن ملابسات القضية.