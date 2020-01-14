تجدد الاشتباكات بين قوات الأمن اللبنانية ومحتجين أمام مصرف لبنان

وكالات

اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين اللبنانيين المتواجدين أمام مصرف لبنان المركزي، وقوات الأمن اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، وسط العاصمة بيروت.

وذكرت مواقع إخبارية لبنانية محلية، أن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين، فيما سقط العشرات إثر حالات الإغماء والاختناقات بسبب الغاز المسيل للدموع.

ودعا النشطاء والمحتجون اللبنانيون، إلى المشاركة فيما وصفوه بـ"أسبوع غضب" بهدف الضغط على السياسيين.

وبدأت الاحتجاجات في لبنان في 17 أكتوبر، وقادت إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري.

وبعد توقف الاحتجاجات لأسابيع، تجددت في ظل تعثر تشكيل الحكومة وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

وأشعل المحتجون الإطارات لإغلاق الشوارع الرئيسية ومنع الموظفين من الذهاب لأعمالهم، كما أغلق المحتجون طرقا رئيسية في الجنوب والشرق والشمال.

وتم نشر قوات من الجيش والشرطة لمحاولة فتح الطرق الرئيسية.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون كلف الأستاذ الجامعي حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة، إلا أنه لم يتمكن من ذلك حتى الآن بسبب التجاذبات بين الكتل السياسية المختلفة.