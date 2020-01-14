إيران.. اعتقال مصور فيديو ضرب الطائرة الأوكرانية بصاروخ

وكالات:

اعتقل الحرس الثوري الإيراني، الشخص الذي بث مقطعًا مصورًا لصاروخ ضرب طائرة أوكرانية في إيران الأسبوع الماضي، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة أنباء فارس شبه الرسمية.

وذكرت الوكالة الإيرانية أنه سيجري الإعلان عن نتائج التحقيق.

وسقطت طائرة أوكرانية الأربعاء الماضي، بعدما أصابها صاروخ إيراني، ما أسفر عن مقتل 176 شخصًا من جنسيات مختلفة.

وأعلن الحرس الثوري مسؤوليته عن الضربة الصاروخية التي أسقطت الطائرة، وأكد المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي فتح تحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.