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سماع دوي إطلاق نار وقذائف في الخرطوم

08:37 م الثلاثاء 14 يناير 2020
سماع دوي إطلاق نار وقذائف في الخرطوم

السودان

وكالات

أفادت فضائية "سكاي نيوز" عربية، في نبأ لها، مساء اليوم الثلاثاء، بأنه سمع دوي إطلاق نار وقذائف صاروخية شمال العاصمة السودانية الخرطوم، حيث يتحصن مجموعة من منتسبي جهاز المخابرات.

وشهد السودان خلال الساعات الماضية تمردًا من جنود منتسبين لهيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة بالعاصمة الخرطوم، احتجاجًا على عدم تسلّم عدد منهم حقوق نهاية الخدمة كاملة.

كان جهاز المخابرات العامة السوداني قد أفاد بأن إطلاق النار الذي وقع في العاصمة الخرطوم، اليوم الثلاثاء، قامت به مجموعة من منتسبي "هيئة العمليات" التابعة للجهاز اعتراضًا على مكافأة ما بعد الخدمة.

وذكرت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية، أن السلطات الأمنية أغلقت، اليوم الثلاثاء، المجال الجوى لمطار الخرطوم، ومنع إقلاع أو هبوط أى طائرة، وذلك عقب إطلاق كثيف للنيران بجهاز المخابرات السوداني بمنطقة كافوري أدى إلى سقوط رصاص على مدرج الطائرات.

إطلاق نار قذائف صاروخية الخرطوم أحداث السودان

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