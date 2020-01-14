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تدمر الأهداف برا وبحرا.. فرقاطة روسية تجري تدريبات في المتوسط

07:46 م الثلاثاء 14 يناير 2020
تدمر الأهداف برا وبحرا.. فرقاطة روسية تجري تدريبات في المتوسط

فرقاطة روسية

موسكو - (أ ش أ)

أعلن المكتب الإعلامي لقيادة أسطول البحر الأسود الروسي، أن الفرقاطة "الأميرال إيسن"، التي تقوم بتنفيذ مهام مخصصة لها ضمن تشكيلة التجمع الدائم للبحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط ، أجرت تدريبات على تنفيذ مهام الدفاع الجوي بالبحر الأبيض المتوسط.

وذكر بيان للمكتب اليوم الثلاثاء، أن طاقم نقطة التأمين قام خلال التدريب باكتشاف الأهداف المحتملة وتصنيفها، ومن ثم قام طاقم الدفاع الجوي الخاص بالفرقاطة بتدميرها بنجاح عن طريق تنفيذ إطلاقات إلكترونية.

وأضاف البيان أن نظام الدفاع الجوي للفرقاطة سجل إحداثيات الطيران التابع للعدو المحتمل وإطلاقه صواريخ مجنحة عند الاقتراب من السفينة في البحر، مشير إلى أنه بعد ذلك قام طاقم الدفاع الجوي للفرقاطة "الأميرال إيسن" بالتدريب على تسلسل تنفيذ المهام الخاصة بصد الهجوم الجوي.

يذكر أن الفرقاطة "الأميرال إيسن" مسلحة بثمانية منصات لإطلاق الصواريخ من نوع " كاليبر- إن.كي"، القادرة على تدمير الأهداف على سطح الماء والبر، وتحت سطح الماء على بعد حتى 2.6 ألف كيلومتر، وتقوم هذه السفينة بالمهام المخصصة لها في البحر الأبيض المتوسط، منذ ديسمبر 2019.

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فرقاطة روسية أسطول البحر الأسود الروسي الفرقاطة الأميرال إيسن البحر الأبيض المتوسط

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